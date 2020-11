Crunchyroll: Onyx Equinox mostrato in un nuovo e sanguinoso trailer

Crunchyroll, piattaforma di streaming ben conosciuta tra gli appassionati di animazione giapponese, ha pubblicato un nuovo trailer per la sua serie originale. Andiamo a vederlo.

Onyx Equinox era già stata presentata in precedenza dalla piattaforma americana e fa parte di una serie di opere originali annunciate ad inizio anno da Crunchyroll. In particolare non si conosce molto di questo prodotto in quanto non si tratta di un adattamento di alcun fumetto od altra opera già esistente, però grazie ai pochi trailer pubblicati, come quello di cui andremo a parlare, possiamo averne un piccolo assaggio.

Il trailer ci offre uno sguardo sulla serie mostrando quella che sembra un'antica civiltà dell'Americana centrale devastata dall'invasione di alcune creature e, verso la fine della presentazione, un ragazzino intento nell'affrontarle. Il video promozionale non si trattiene dal mostrare diverse scene particolarmente violente e sanguinose della devastazione causata dai mostri.

Crunchyroll ci presenta anche la trama dell'opera: un ragazzo azteco di nome Izel viene salvato dagli dei e scelto per intraprendere un viaggio attraverso l'America centrale con l'obiettivo di abbandonare l'apatia per i propri simili e dimostrare il potenziale umano.

Onyx Equinox verrà pubblicato sulla piattaforma di streaming a partire da Sabato 21 Novembre 2020.

Voi cosa ne pensate di questa serie originale? La vedrete? Fatecelo sapere con un commento.