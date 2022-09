Crunchyroll: il palinsesto di ottobre accoglie il film Fruits Basket -prelude

Il palinsesto autunnale 2022 di Crunchyroll porterà al debutto di nuove e importanti serie anime, tra le quali il tanto atteso adattamento di Chainsaw Man. Tra le tante uscite di ottobre 2022 ci sarà però anche un lungometraggio animato, quello di Fruits Basket -prelude-.

Se a settembre su Crunchyroll sono arrivati Jujutsu Kaisen 0, ODDTAXI e tanti altri, il menù autunnale prevede per ora il film di Fruits Basket. Dal 6 ottobre, il catalogo della piattaforma streaming accoglierà Fruits Bakset -prelude-, sottotitolato in italiano.

Crunchyroll continua a confermarsi il punto di riferimento per gli amanti degli anime in tutte le sue forme. Attraverso le pagine ufficiali è stato infatti annunciato l'imminente esordio di Fruits Bakset -prelude-, trasmesso nei cinema giapponesi nel mese di febbraio 2022.

Questa pellicola racconta una storia precedente a quella d'amore tra Tohru e Kyo. Prima di loro, c'erano Katsuya e Kyoko, i genitori di Tohru. Kyoko era una famigerata delinquente, una causa persa fin quando Katsuya non riuscì a vedere attraverso la sua rabbia. In questo film vediamo l'evoluzione della loro affascinante e tragica storia d'amore, fino a quando i due non danno vita alla famiglia Honda concludendo la storia di Fruits Basket. E voi guarderete questa prossima uscita di Crunchyroll?