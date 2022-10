Crunchyroll porta The Quintessential Quintuplets Movie in Italia: in anteprima Lucca

Nelle sale giapponesi, il 20 maggio ha fatto il suo debutto The Quintessential Quintuplets Movie, il lungometraggio conclusivo dell'adattamento dell'opera di Negi Haruba. In anteprima europea, Crunchyroll trasmetterà il film di The Quintessential Quintuplets a Lucca Comics & Games 2022.

Dopo aver contribuito al debutto italiano di Dragon Ball Super: Super Hero, Crunchyroll porterà in Italia un altro film anime attesissimo dalla community di appassionati nostrana. Parliamo di The Quintessential Quintuplets Movie, la pellicola animata che andrà a mettere la parola fine sulla storia di Futaro Uesugi e delle cinque gemelle Nakano.

Attraverso una nota rilasciata sul sito ufficiale, Crunchyroll ha rivelato che The Quintessential Quintuplets arriverà a Lucca Comics & Games 2022 in anteprima europea. Il film verrà proiettato a Lucca il giorno lunedì 31 ottobre in versione audio originale e sottotitoli in lingua italiana. Vi ricordiamo che il film ha una durata di 130 minuti circa e che riunisce cast e staff della serie anime.

Dopo due stagioni animate, entrambe disponibili in streaming sul catalogo di Crunchyroll, l'adattamento del manga di Negi Haruba giungerà a conclusione. Chi tra Ichika, Nino, Miku, Yotsuba e Itsuki conquisterà il cuore dell'insegnante privato Futaro? L'enigma sulla sposa misteriosa verrà rivelata nel corso dell'edizione 2022 di Lucca Comics. Nei prossimi giorni arriverà quasi sicuramente un trailer di The Quintessential Quintuplets Movie in italiano.