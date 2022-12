Crunchyroll presenta gli anime del 2023: c'è anche Saint Seiya - Knights of the Zodiac

Nel corso del Comic Con Experience 2022, evento che si svolgerà fino al 4 dicembre in Brasile, Crunchyroll ha tolto i veli su alcune delle serie anime che trasmetterà nel corso del prossimo anno. Da gennaio 2023 sono molte le novità in arrivo, tra cui anche il terzo appuntamento con Saint Seiya: Knights of the Zodiac.

Crunchyroll ha cominciato a presentare alcune delle serie anime che faranno compagnia agli appassionati nel corso del prossimo anno. Il palinsesto della piattaforma streaming dedicata all'animazione giapponese darà il benvenuto a diversi anime esordienti, ma anche ad alcuni sequel molto attesi.

La più grande novità annunciata nel corso della manifestazione brasiliana è senz'altro Saint Seiya: Knight of the Zodiac, terza stagione del remake in computer grafica della serie anime di Masami Kurumada che esordì nel 2019 su Netflix. Dopo il debutto a fine luglio di Saint Seiya - Battle For Sanctuary, questa riedizione dello shonen tornerà con la terza stagione. Mancano solamente cinque ore prima che la freccia penetri fino al cuore di Atena: riusciranno Seiya e gli altri a sconfiggere gli ultimi Cavalieri d'Oro e raggiungere il Gran Sacerdote Arles in tempo? Al momento non è ancora stata programmata una data di uscita.

A gennaio arriva la seconda stagione di BOFURI: I Don't Want to Get Hurt, so I'll Max Out My Defense. Maple continuerà la sua avventura nel NewWorld Online al fianco della sua gilda continuando a spendere i suoi punti abilità per acquisire nuove tecniche difensive. Vi lasciamo a un poster celebrativo di BOFURI 2.

Sempre nel mese di gennaio sono in arrivo Chillin' in My 30s after Getting Fired from the Demon King's Army, The Fire Hunter e Sorcerous Stabber Orphen -Chaos in Urbanrama- Stagione 3. Ad aprile invece esordiranno A Galaxy Next Door, My Home Hero e The Reason Why Raeliana Ended Up At the Duke's Mansion. Nel 2023 su Crunchyroll arriverà anche My Clueless First Friend, ma anche di questo non è stata programmata una finestra di rilascio.