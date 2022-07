Crunchyroll presenta Kaina of the Great Snow Sea con un teaser trailer

Attraverso un comunicato ufficiale, è stato annunciato che a inizio nuovo anno il catalogo streaming di Crunchyroll accoglierà una nuova serie animata, Kaina of the Great Snow Sea. Scopriamo i dettagli dell'anime scritto daTsutomu Nihei attraverso il primo filmato promozionale condiviso in rete.

Entro la fine dell'anno, su Crunchyroll debutterà Do It Yourself!, ma la piattaforma streaming sta già rivelando le novità in arrivo nel 2023. Il prossimo gennaio, debutterà Kaina of the Great Snow Sea, il progetto di +Ultra, nato dalla collaborazione tra Crunchyroll, Fuji TV e Slow Curve.

Un'anteprima della serie scritta da Tsutomu Nihei arriverà in esclusiva al Crunchyroll Expo 2022. Nel corso del relativo panel programmato per sabato 6 agosto alle ore 16:45, verranno mostrati in esclusiva i primi quattro episodi dell'anime.

Kaina of the Great Snow Sea, racconta la storia di Kaina e Liliha, due ragazzi che provengono da due diversi mondi e che viaggiano assieme per salvarli. In produzione presso lo studio d'animazione Polygon Pictures, lo staff include Hiroaki Ando come regista, e Sadayuki Murai come compositore della serie e sceneggiatore. Delle musiche, si occuperà Kohta Yamamoto, già autore di quelle di Attack on Titan Final Season. I protagonisti Kaina e Liliha verranno rispettivamente doppiati da Yoshimasa Hosoya e Rie Takahashi.

In attesa del debutto, il pubblico italiano di Crunchyroll può godersi il doppiaggio di My Dress-Up Darling. La serie anime Kaina of the Great Snow Sea, ispirerà un adattamento manga disegnato da Itoe Takemoto che verrà serializzato sul Monthly Shonen Sirius di Kodanasha dal 26 febbraio 2023.