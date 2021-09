Crunchyroll presenta il palinsesto autunnale: 16 anime in arrivo, c'è anche Platinum End

L'estate si è conclusa, e come tutti gli anni è finalmente arrivato il momento di scoprire quali sorprese ci riserva il palinsesto autunnale di Crunchyroll. Sorprendentemente, il catalogo d'autunno è ancora più ricco di quello estivo, con ben sedici nuovi simulcast e tante serie in prosecuzione.

Come al solito, vi ricordiamo che il catalogo di Crunchyroll è in continuo aggiornamento, per cui è possibile che altre serie vengano aggiunte al palinsesto nei mesi a seguire. In basso potete dare un'occhiata alle novità già annunciate dal sito, che per comodità abbiamo suddiviso in due comode liste.

Serie in prosecuzione Crunchyroll

Boruto: Naturo Next Generations

ONE PIECE

Dragon Quest: The Adventure of Dai

The Aquatope of White Sand

Fena: Pirate Princess

The Great Jahy Will Not Be Defeated!

Kiyo in Kyoto: From the Maiko House

Novità Crunchyroll autunno 2021

Platinum End

Yashahime: Princess Half Demon 2

86: Eighty Six (secondo cour)

Blade Runner: Black Lotus

Ganbare Douki-chan!

Tawawa on Monday 2

High Guardian Spice

Muv-Luv Alternative

Restaurant to Another World

Sakugan

Takt Op. Destiny

The Faraway Paladin

The Fruit of Evolution: Conquering Life Unknowingly

The Night Beyond the Tricornered Window

The World's Finest Assassin Gets Reincarnated in Another World as an Aristocrat

World's End Harem

Tra le novità più importanti spicca indubbiamente Platinum End, il nuovo anime tratto dal manga dagli autori di Death Note, ma attenzione a Takt Op. Destiny, l'anime originale di MAPPA (L'Attacco dei Giganti 4, Jujutsu Kaisen) e Madhouse (One-Punch Man Stagione 1), che ha già catturato l'interesse di milioni di appassionati. Ottime notizie anche i ritorni di Yashahime: Princess Half Demon e 86: Eighty Six, entrambi in uscita il 2 ottobre, mentre sorprende la presenza di The World's Finest Assassin, il nuovo anime tratto dal manga dell'autore di Redo of Healer.

E voi cosa ne dite? Qualcosa che attira la vostra attenzione? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante!