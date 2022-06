Crunchyroll presenta il palinsesto estivo 2022: ecco le prime serie doppiate in italiano

Tra vacanze e giornate al mare, gli appassionati potranno scappare dall'afa estiva anche grazie a Crunchyroll, che ha ufficialmente presentato il palinsesto dell'estate 2022. Ecco tutte le novità in arrivo, tra cui diversi titoli doppiati in lingua italiana.

Da pochissimo, su Crunchyroll sono arrivati She Professed Herself Pupil of the Master e altri, ma ciò non basta. Il servizio streaming di proprietà Sony rilancia con un catalogo estivo piuttosto bollente: ecco tutte le serie anime in simulcast in arrivo nelle prossime settimane:

Classroom of the Elite II (Studio Lerche) - 4 luglio;

(Studio Lerche) - 4 luglio; Dr. STONE Special Episode - RYUSUI (TMS Entertainment) - airtime ancora da annunciare;

FUUTO PI (Studio Kai) - 31 luglio;

Harem in the Labyrinth of Another World (Studio Passione) - 6 luglio;

OVA di My Hero Academia Stagione 5 (Studio BONES) - airtime da annunciare;

(Studio BONES) - airtime da annunciare; Orient Cour 2 (Studio A.C.G.T.) - 11 luglio;

Rent-A-Girlfriend Stagione 2 (TMS Entertainment) - 1 luglio;

RWBY: Ice Queendom (Studio Shaft) - 3 luglio;

Shine On! Bakumatsu Bad Boys (Geno Studio) - 8 luglio;

Shoot! Goal to the Future (EMT Squared) - 2 luglio;

(EMT Squared) - 2 luglio; Smile of the Arnsotoria the Animation (LIDEN Films) - 6 luglio;

The Girl from the Other Side (Wit Studio) - airtime da annunciare;

TONIKAWA: Over the Moon For You Special Episode (studio Seven Arcs) - agosto;

Utawarerumono Mask of Truth (WHITE FOX) - 2 luglio;

Yurei Deco (Science SARU) - 3 luglio;

(Science SARU) - 3 luglio; Black Summoner - 9 luglio;

Dropkick on my Devil!!! X (Studio Nomad) - 5 luglio;

Engage Kiss (Studio A-1 Pictures) - 2 agosto;

Lucifer and the Biscuit Hammer (Studio NAZ) - 8 luglio;

Lycoris Recoil (A-1 Pictures) - 2 luglio;

Musasi-no (A-Real) - 2 luglio;

My Stepmom Daughter is my Ex (Project No.9) - 6 luglio;

ODDTAXY (OLM, P.i.C.S.);

Shadow House Stagione 2 (CloverWorks) - 8 luglio;

Teppen!!! (Studio Drive) - 1 luglio;

The Devil is a Part-Timer! Stagione 2 (Studio 3Hz) - 14 luglio;

The Maid I Hired Recently is Mysterious (Silver Link, Blade) - 22 luglio;

The Prince of Tennis II: U-17 World Cup (M.S.C., Studio Kai) - 6 luglio;

The Yakuza Guide to Babysitting (feeel., Gaina) - 7 luglio.

Tra i simulcast, dunque, tante gradite novità. Tra i titoli di punta, troviamo gli speciali di My Hero Academia 5, Dr. STONE e TONIKAWA, ma anche il secondo cour di Orient e i debutti di Yurei Deco e FUUTO PI.

Per quanto riguarda i doppiaggi in italiano, questi al momento arriveranno per Jujutsu Kaisen Stagione 1, The Rising of the Shield Hero Stagione 1, My Dress-up Darling e Ranking of Kings. il debutto in italiano della prima stagione di Jujutsu Kaisen ha una data ancora da definire. Ciò, vale anche per le altre serie citate.