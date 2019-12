Crunchyroll presenta la 'Top 100 anime del decennio', fuori lista Vinland Saga e Overlord

Crunchyroll, il sito di streaming legale americano, ha iniziato i preparativi per i suoi Anime Awards 2020, in programma per il prossimo 15 febbraio. In vista delle premiazioni, la piattaforma ha deciso di presentare la sua personalissima e controversa lista dei "Migliori cento anime del decennio", creando un interessante discussione sui social.

La lista, visibile qua sotto o tramite la fonte ufficiale visibile in calce, presenta le cento migliori opere d'animazione giapponese dal 2010 ad oggi, elencate in ordine alfabetico.

A Place Further Than the Universe

A Silent Voice

Aggretsuko

Anohana: The Flower We Saw That Day

Asobi Asobase - workshop of fun -

Attack on Titan

Barakamon

Black Clover

Bungo Stray Dogs

Chihayafuru

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba

DEVILMAN crybaby

Dororo

Dr. STONE

Dragon Ball Super

Durarara!!

ERASED

Evangelion 3.0 You Can (Not) Redo

Fate/stay night: Unlimited Blade Works

Fate/Zero

FLIP FLAPPERS

Flowers of Evil

Flying Witch

Food Wars! Shokugeki no Soma

Gatchaman Crowds

Golden Kamuy

Haikyu!!

Humanity Has Declined

Hunter x Hunter

Hyouka

In This Corner of the World

JoJo's Bizarre Adventure

K-ON!!

Kabaneri of the Iron Fortress

Kaguya-sama: Love is War

Katanagatari

Kids on the Slope

Kill la Kill

Kino's Journey -the Beautiful World- the Animated Series

KONOSUBA -God's blessing on this wonderful world!

Kyousougiga

Laid-Back Camp

Land of the Lustrous

Little Witch Academia

Liz and the Blue Bird

Love, Chunibyo & Other Delusions

Lupin the 3rd: The Woman Called Fujiko Mine

Made in Abyss

Maquia: When the Promised Flower Blooms

March Comes in Like a Lion

MEGALOBOX

Miss Kobayashi's Dragon Maid

Mob Psycho 100

Mobile Suit Gundam The Origin

Mr. Osomatsu

My Hero Academia

New Game!

Nichijou

Non Non Biyori

One-Punch Man

Panty & Stocking with Garterbelt

Parasyte -the maxim-

PING PONG THE ANIMATION

Planet With

Pop Team Epic

Princess Jellyfish

Promare

PSYCHO-PASS

Puella Magi Madoka Magica

Re:ZERO -Starting Life in Another World-

Samurai Flamenco

Sarazanmai

SHIROBAKO

Showa Genroku Rakugo Shinju

Silver Spoon

Sound! Euphonium

Space Brothers

Space Dandy

Space Patrol Luluco

SSSS.Gridman

Steins;Gate

Sword Art Online

Symphogear

Tamako -love story-

Tanaka-kun is Always Listless

That Time I Got Reincarnated as a Slime

The Ancient Magus' Bride

The Disappearance of Haruhi Suzumiya

The Eccentric Family

The Night Is Short, Walk on Girl

THE PROMISED NEVERLAND

The Tale of the Princess Kaguya

The Tatami Galaxy

The Wind Rises

Tiger & Bunny

Violet Evergarden

Wolf Children

your name.

Yuri!!! On ICE

ZOMBIE LAND SAGA

Nei commenti si è subito scatenata la polemica per via della mancanza di alcuni nomi importanti, tra cui ricordiamo Your Lie in April, Overlord, Tokyo Ghoul, Assassination Classroom, Oregairi, Vinland Saga, The Rising of the Shield Hero e Fruits Basket. Gli ultimi in particolare sono esclusi rilevanti, visto che non mancano in lista alcuni anime recenti come Kaguya-sama: Love is War, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba e Dr. Stone.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba ha recentemente vinto i Newtype Awards 2019 e con tutta probabilità sarà il principale protagonista agli Anime Awards 2020. Tra i film è stata poi stranamente esclusa Weathering With You, la pellicola di Makoto Shinkai da poco candidata agli Oscar.

E voi cosa ne pensate? Chi non dovrebbe stare in questa lista? Fateci sapere la vostra lasciando un commento nel riquadro sottostante!