Crunchyroll presenterà alcuni interessanti panel a tema Food Wars! durante l'Anime NYC

Nel corso di questi lunghi anni, l'epopea di Food Wars! ha saputo conquistarsi una posizione di rilievo agli occhi milioni di spettatori sparsi in tutto il mondo, una produzione animata a tema cucina che grazie ai suoi toni e ai suoi personaggi è comunque divenuta una delle produzioni più amate di quest'ultimo periodo.

Allo stato attuale, la serie ha visto il sopraggiungere di tre stagioni, con una quarta in programma che proseguirà le vicende di Yukihira e dei suoi amici. Nel mentre che attendiamo nuove informazioni a riguardo, però, Crunchyroll ha fatto sapere che durante l'Anime NYC si terranno alcuni panel a tema Food Wars in collaborazione con Warner Bros. durante i quali sarà possibile scoprire varie informazioni aggiuntive sulla produzione dell'opera, un vero e proprio Behind the Scenes tenuto in compagnia di Tim Lyu. Come se ciò non fosse abbastanza, durante l'evento è prevista anche la proiezione dei primi due episodi della quarta stagione, intitolata Food Wars! The Fourth Plate. Inoltre, nel corso di queste ultime settimane è stata pubblicata l'ending theme della quarta stagione di Food Wars.

Nel caso in cui non doveste conoscerla, la serie narra la storia di Soma Yukihira, chef in erba che vorrebbe acquisire le capacità necessarie per potersi occupare del ristorante di famiglia. Dopo aver ottenuto il diploma alla scuola media, però, il padre di Soma decide di chiudere il locale, un duro colpo che però non demoralizza il ragazzo, il quale decide infatti d'iscriversi alla prestigiosa Totsuki Academy, lì dove solo gli chef migliori al mondo possono sperare di avere una possibilità.

Ricordiamo a tutti i nostri lettori che sulle pagine di Everyeye è disponibile la nostra recensione dell'anime Food Wars!.