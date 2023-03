Crunchyroll: i prossimi televisori Bravia di Sony avranno il bottone dedicato al servizio

Nell'agosto del 2021 Sony acquisiva Crunchyroll, uno dei servizi in streaming più importanti per quanto riguarda la distribuzione di anime. L’investimento iniziale, di ben 1,175 miliardi di dollari, si sta rivelando ottimo, visti i numeri crescenti della piattaforma, che avrà un tasto dedicato nella nuova gamma di televisori Bravia.

Nel nostro articolo speciale, interamente dedicato alla presentazione di Sony tenutasi a Londra il 1 marzo 2023, analizziamo nel dettagli ogni nuovo prodotto che andrà ad arricchire il catalogo dell’azienda, improntato a donare agli utenti esperienze sempre migliori, e legate soprattutto ai servizi di intrattenimento, come anche il gaming e lo streaming.

Oltre alle varie migliorie sul lato hardware, e all’inserimento di features esclusive legate alla PS5, i telecomandi della nuova gamma dei televisori Bravia avranno un pulsante dedicato a Crunchyroll, insieme ad alcuni dei più popolari servizi di streaming, come Netflix, Amazon Prime Video e Disney+, come potete vedere dalle immagini riportate in fondo alla pagina. Nel corso della presentazione ci sono state delle diapositive che riassumono l’immenso catalogo offerto da Crunchyroll, per mostrare la crescita esponenziale raggiunta nel corso degli ultimi anni.

Si tratta di un’aggiunta quasi dovuta, vista l’acquisizione della piattaforma, ma rimane comunque interessante notare come un colosso del settore come Sony punti a spingere sempre di più una piattaforma improntata sull’animazione giapponese all’estero, dove la richiesta continua ad aumentare. Aspettiamo le vostre opinioni a riguardo nella sezione dedicata ai commenti.

Prima di salutarci vi lasciamo alle interessanti novità del catalogo Crunchyroll nel mese di marzo 2023.