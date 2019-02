Crunchyroll pubblica il programma completo degli anime della stagione corrente

Annuncio dopo annuncio, la piattaforma di streaming di Crunchyroll ha messo assieme un palinsesto sempre più ricco. Accontentando finalmente i fan che chiedevano un programma chiaro e preciso, il colosso ha dunque pubblicato una panoramica con l’elenco completo delle serie d’animazione trasmesse durante la stagione corrente.

Consultabile in calce all’articolo, il programma ci rammenta gli appuntamenti del lunedì: Mob Psycho 100 Stagione 2, Vita da Slime, Kemono Friends 2 e la trasposizione animata di Saint Seiya: Saintia Sho, di cui si è recentemente concluso il primo arco narrativo. Nel palinsesto del martedì trovato invece posto Black Clover, Shonen Ashibe GO! GO! Goma-chan, WATATEN!, Rainy Cocoa sideG, Rinshi!! Ekodachan e Run with the Wind.



Si prosegue il mercoledì con The Rising of the Shield Hero, My Roommate is a Cat, Meiji Tokyo Renka e VIRTUALSAN - LOOKING, mentre il giovedì vanno in onda Fight League: Gear Gadget Generations, Girly Air Force e The Quintessential Quintuplets.



Decisamente più ricco il palinsesto del venerdì, in quanto prevede Boogiepop and Others, A Certain Magica Index III, Hinomaru Sumo, The Price of Smiles, Le Bizzarre Avventure di JoJo: Vento Aureo, Domestic Girlfriend e Magical Girl Spec-Ops Asuka.

Il weekend si apre con un sabato a dir poco esplosivo, tra BONO BONO, Monster Strike the Animation, Ace Attorney Stagione 2, RADIANT, Katana Maidens – Mini Toji e l’ultima serie di Fairy Tail. Nel palinsesto domenicale, infine, trovano posto Boruto: Naruto Next Generations, How clumsy you are, Miss Ueno, MYSTERIA Friends e GeGeGe no Kitaro.

E voi, quali delle tante serie proposte settimanalmente da Crunchyroll state seguendo? Fateci conoscere le vostre preferenze attraverso il riquadro dei commenti!