Crunchyroll pubblicherà gli episodi della serie anime Ahiru no Sora

Crunchyroll ha ufficialmente annunciato che si occuperà di pubblicare in streaming i vari episodi di Ahiru no Sora e Days of Urashimasakatasen nel corso di quest'autunno nel mentre che verranno trasmessi in Giappone, più precisamente a partire da questo 2 ottobre.

Secondo quanto dichiarato dalla società, entrambi gli anime saranno trasmessi in streaming in Nord America, America Centrale, Sud America, Europa, Africa, Oceania e Medio Oriente, annuncio a cui ha poi fatto seguito anche un nuovo trailer con sottotitoli in inglese. Infine, la compagnia ha fatto sapere che si occuperà d'aggiungere anche il doppiaggio inglese per Isekai Cheat Magician e per To the Abandoned Sacred Beasts. Il primo episodio doppiato in inglese di Isekai Cheat Magician è stato presentato in anteprima il 1° ottobre e nuovi episodi verranno trasmessi in streaming ogni settimana. Il cast inglese include:

Griffin Puatu nei panni di Taichi

Lizzie Freeman nei panni di Rin

Laura Stahl nei panni di Muller

Tara Sands nei panni di Lemia

Tara Sands nei panni di Aerial

Il primo episodio della serie animata To the Abandoned Sacred Beasts verrà invece presentato in anteprima il 2 ottobre, con nuovi episodi doppiatti che saranno trasmessi in streaming ogni settimana. Il cast inglese comprende:

Ray Chase nei panni di Hank

Erika Harlacher nei panni di Nancy Schaal

Cherami Leigh nei panni di Liza

Billy Kametz nei panni di Claude

Mick Wingert nei panni di Caino

Nel caso in cui non la doveste conoscere, l'opera narra la storia del quindicenne Sora Kurumatani, ragazzo alto solo 149 centimetri (4'10 ") che nonostante la sua altezza ama con tutto il cuore la pallacanestro. Il suo desiderio è talmente incontenibile da averlo portato a unirsi entusiasticamente al club di pallacanestro non appena giunto alle superiori, ma a capo del club sono stati posti due terribili gemelli che comandano la scuola e i loro amici. Sora dovrà così lottare con le unghie e con i denti per riuscire a tirare avanti in un simile club?

Hinata ha iniziato la serializzazione del suo manga sulle pagine del Weekly Shōnen Magazine a partire dal 2003, con Kodansha che ha pubblicato il 50° volume dell'opera lo scorso novembre, per un totale di 24 milioni di copie stampate, con la serie entrata nel suo arco finale nel corso di gennaio.

Il grande successo riscosso dalla produzione ha successivamente portato alla creazione di un anime che verrà trasmesso a ottobre 2019 e, probabilmente, il manga non si concluderà prima di allora. Il regista a cui è stato affidato l'adattamento animato è Keiko Kusukawa (Aho Girl, Fuuka), accompagnato dall'aiuto regista Shingo Tamaki. Lo Studio Diomedea sarà incaricato delle animazioni, mentre Yoshino Honda del character design. Infine, Go Zappa supervisionerà la composizione della serie. Inoltre, la società al lavoro sull'apprezzata produzione ha recentemente rilasciato un nuovo e interessante video promozionale ricco di nuove scene dedicate alla serie animata.