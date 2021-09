Crunchyroll: altre quattro serie si aggiungono al palinsesto autunnale 2021

L'immenso palinsesto autunnale 2021 di Crunchyroll Italia, che conta ben sedici nuove serie anime in grado di soddisfare qualsiasi palato, dà il benvenuto a quattro nuovi annunci. Ecco le novità simulcast che vedremo nel corso di questa stagione.

Attraverso un comunicato diffuso sul proprio sito ufficiale e sui social, Crunchyroll Italia ha annunciato che ai sedici titoli simulcast del catalogo autunno 2021 se ne aggiungeranno altri quattro. Primo di essi è Digimon Ghost Game, nuova serie che riporta gli spettatori nel DigiWorld. Quest'opera, firmata TOEI Animation, non ha però ancora una data di rilascio ufficiale.

Secondo del lotto è la nuova stagione di Let's Make a Mug, Too, anch'essa senza data di uscita ufficiale. Realizzato da Nippon Animation, proseguirà la storia di Himeno e del club di ceramica della città di Tajimi, che in questi nuovi episodi produrrà opere più sublimi.

Altro anime la cui data d'uscita non è stata confermata è World Trigger Stagione 3. In questa nuova serie, di TOEI Animation, la Border Defence Agency dovrà affrontare l'ennesima minaccia degli invasori Neighbor.

Ultimo anime, questo in uscita nel mese di dicembre 2021, è The Ancient Magus' Bride - OAD. In questo episodio speciale del franchise di Studio Kafka, Chise affronterà un nuovo capitolo della sua avventura magica.

