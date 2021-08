Dark Star Squadron, annunciato il nuovo anime Crunchyroll Original

Crunchyroll, piattaforma di riferimento per lo streaming gratuito e legale di serie anime, ha raggiunto quota cinque milioni di abbonati. In occasione di questo incredibile traguardo, è stato annunciato un nuovo progetto: Dark Star Squadron. Ecco tutti i dettagli sul comunicato rilasciato dal distributore statunitense.

Con una nota rilasciata sul proprio sito web ufficiale, Crunchyroll ha dato ai suoi fan un doppio annuncio stellare. In un solo anno, la piattaforma ha fatto registrare ben 2 milioni di abbonamenti premium, passando da quota 3 milioni a quota 5 milioni di utenti paganti nel mondo. Gli utenti registrati, invece, sono oltre 120 milioni. Il catalogo streaming di Crunchyroll è disponibile in 200 Paesi del mondo; un riferimento mondiale che collega milioni e milioni di persone attraverso la visione di serie animate giapponesi.

In contemporanea con questo traguardo, Crunchyroll ha annunciato la produzione di Dark Star Squadron, un'epica opera spaziale animata, in collaborazione con la Cinestar Pictures di Zoe Saldana. Ecco la sinossi dell'opera:

"Dark Star Squadron racconta il viaggio di quattro cadetti allo sbaraglio che tornano da una scorribanda su una nave spaziale rubata, solo per trovare la loro accademia in rovina e scoprire che chiunque è svanito da essa. Ora possono fare affidamento solo su loro stessi. Male equipaggiati si imbarcano verso i confini della galassia per ritrovare coloro che sono svaniti e per provare il loro valore".



"Da appassionati di animazione e di anime, siamo davvero emozionati dall'opportunità di collaborare con Crunchyroll per portare Dark Star Squadron a un pubblico più ampio", ha detto Zoe Saldana di Cinestar.

A questa dichiarazione è seguita quella di Sarah Victor, responsabile dello sviluppo di Crunchyroll. "Siamo euforici per il fatto di lavorare con un team creativo tanto talentuoso, per lo sviluppo di Dark Star Squadron, la nuova serie di avventure fantasy. Non vediamo l'ora di portare questa storia intergalattica a tutti i fan dello spazio. Continuate a seguirci per altre novità sul progetto, ma prima di allora vogliamo fare un enorme ringraziamento a chiunque ci abbia supportati conducendoci verso un altro spettacolare traguardo".



Ecco il catalogo estivo di Crunhyroll. Vi ricordiamo, infine, che la Stagione 7 di Naruto, sottotitolata in italiano, ha da poco fatto il suo debutto sul catalogo.