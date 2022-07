Crunchyroll riduce i prezzi, ma non in Italia: ecco quanto costerà l'abbonamento

Il catalogo di Crunchyroll, grazie anche alla recente fusione dei servizi con Funimation, continua a crescere di mese in mese. Ma se l'offerta si amplia sempre di più, il prezzo dell'abbonamento invece è in calo. Anche in Italia?

Il caro vita, non colpisce Crunchyroll, che anzi è lieta protagonista di una bella iniziativa a favore dell'utenza. L'abbonamento del servizio streaming dedicato agli anime, avrà ora un prezzo più accessibile per tutti.

Attraverso un comunicato ufficiale, Crunchyroll annuncia alla community di appassionati che, da oggi, il costo degli abbonamenti Premium e Mega Fan è stato ridotto in oltre cento nazioni. Il Bel Paese, purtroppo, non è compreso in questo elenco.

In Italia, l'abbonamento Fan, a un costo di 4,99/mese, rimuove le pubblicità e dà libero accesso a tutto il catalogo Crunchyroll, ma a un solo dispositivo alla volta. I nuovi episodi, vengono trasmessi in simulcast un'ora dopo la messa in onda giapponese.

L'abbonamento Mega Fan, a un costo di 6,49/mese, aggiunge ai suddetti, la visualizzazione offline e la visualizzazione su quattro dispositivi in contemporanea. Annualmente, il servizio Mega Fan ha un costo di 64,99 euro, ossia il prezzo di 10 mesi ma spalmati su un intero anno. Per quanto riguarda il calo prezzo, nel Regno Unito, il Mega Fan passerà da 7,99 a 5,99 sterline. Per ora, dovremmo accontentarci delle serie anime doppiate su Crunchyroll, ma la speranza è che i prezzi degli abbonamenti vengano ridotti anche da noi.