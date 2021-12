Crunchyroll: ecco i simulcast e le serie in prosecuzione nel palinsesto invernale 2022

Hime, la mascotte della piattaforma streaming recentemente acquisita da Sony, ha svelato in anteprima assoluta parte del palinsesto invernale 2022 di Crunchyroll. Da L'Attacco dei Giganti 4 - Parte 2 a Orient e World' End Harem, ecco i titoli che debutteranno nel corso della prossima stagione.

Sui propri social network ufficiali, in vista dell'imminente nuovo anno, Crunchyroll ha presentato un anteprima sui simulcast in arrivo nel 2022. Piatto forte dell'offerta per l'inverno 2022 è senza ombra di dubbio L'Attacco dei Giganti 4 - Parte 2, stagione conclusiva dell'adattamento anime dell'opera di Hajime Isayama. Tra gli altri titoli di punta al momento annunciati, troviamo The Case Study of Vanitas di Studio BONES, lo studio di My Hero Academia, e Orient, nuovo anime dall'autore di Magi.

Oltre ai tre sopracitati, ecco la lista dei simulcast attualmente confermati:

Akebi's Sailor Uniform;

Cue!;

Freakangels;

In the Land of Leadale;

Life with a Ordinary Guy Who Reincarnated into a total Fantasy Knockout;

Love of Kill;

Miss Kuroitsu From the Monster Development Department;

My Dress-Up Darling;

Prince Connect! Re-Dive Season 2;

Ranking of Kings;

Sabikui Bisco;

The Strongest Sage with the Weakest Crest;

Theatre of Darkness: Yamashibai 10;

Tokyo 24th Ward;

World's End Harem.

Otto titoli sono ancora da annunciare. Inoltre, nel 2022 ci saranno diverse serie in prosecuzione, ecco quali:

Blade Runner: Black Lotus;

Boruto: Naruto Next Generations;

Demon Slayer: District Arc ;

; Digimon Ghost Game;

Dragon Quest The Adventure of Dai;

Kyo in Kyoto: From the Maiko House;

ONE PIECE ;

; Platinum End;

Yashahime: Princess Half-Demon - The Second Act.

E voi, quali novità seguirete?