Crunchyroll: un sondaggio di mercato rivela quanti giovani non conoscono gli anime

Gli anime ormai sono diventati un fenomeno mondiale. L'esplosione di popolarità che c'è stata da qualche anno a questa parte, in particolare grazie ai servizi streaming come Crunchyroll che continua a portare serie nuove ad ogni stagione, ha reso l'animazione giapponese molto più famosa in tutto il mondo.

Gli anime sono quindi prodotti d'intrattenimento alla pari di film e serie TV americane che per lungo tempo hanno dominato i palinsesti televisivi. Ma quanto sono davvero interessati i giovani negli anime? A rispondere alla domanda ci pensa Alden Mitchell Budill, capo della divisione di Crunchyroll che si occupa delle strategie dei contenuti e delle partnership a livello globale.

Appoggiandosi all'azienda di ricerche e sondaggistica Acceleration Japan (A-JAPAN), ha indetto un sondaggio per capire quante persone conoscano gli anime. Il risultato è stato che soltanto il 6% dei ragazzi della Generazione Z non conosce gli anime, contro il 27% della popolazione totale.

Con questo risultato, Budill sostiene che c'è ancora molto spazio per un'animazione dedicata esclusivamente agli adulti e che potrebbe essere prodotta senza limiti di genere e contenuto. In questo modo, Crunchyroll capirà anche quali titoli dovrebbe licenziare e che IP invece produrre indipendentemente.

