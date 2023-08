Crunchyroll sorprende i fan! Captain Tsubasa arriva in italiano

Captain Tsubasa, qui da noi meglio conosciuto con il titolo di Holly & Benji, è una delle serie sportive più amate di tutti i tempi, fonte d'ispirazione per milioni di giovani ragazzi che sognavano di diventare campioni nel gioco del calcio. Da oggi sarà possibile rivivere le atmosfere di Captain Tsubasa Ssu Crunchyroll!

Nel 1983 debuttava l'adattamento animato di Captain Tsubasa, tratto dal manga spokon di Yoichi Takahashi uscito due anni prima. Per decenni la serie ha infiammato i fan e gli appassionati di calcio, fino al 2018, anno in cui è arrivato il remake dell'anime. Captain Tsubasa sta per tornare con una seconda stagione, ma nel mentre la prima arriva finalmente in italiano.

Crunchyroll sorprende i fan anche a Ferragosto. La piattaforma ha annunciato l'arrivo di Captain Tsubasa (2018) con doppiaggio in italiano. Tutta la prima stagione è già disponibile alla visione in streaming sia su sito che su app ufficiale. Vi ricordiamo che da pochissimo altri tre anime sono arrivati su Crunchyroll.

Il cast vocale italiano di Captain Tsubasa su Crunchyroll è stellare e include Renato Novara, Federico Viola, Matteo De Mojana ed Emanuela Pacotto nei ruoli di Tsubasa, Genzo, Kojiro e Sanae. Il rifacimento della serie anime è di produzione di David Production, mentre l'edizione italiana è curata da TURNER BROADCASTING SYSTEM ITALIA e LOGOSOUND, con le traduzioni di GALA GROUP.