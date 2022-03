Crunchyroll: niente più streaming gratis dalla stagione anime primaverile

La piattaforma farà diversi cambiamenti per lo streaming gratuito con supporto pubblicitario a partire dal palinsesto anime primaverile 2022 di Crunchyroll. I fan hanno visto la popolare piattaforma di streaming passare attraverso una serie di diversi cambiamenti negli ultimi tempi, come la recente acquisizione del catalogo di Funimation.

È stato poi annunciato che Crunchyroll e Funimation si sarebbero fusi, e nelle ultime settimane ci sono stati nel catalogo Crunchyroll. L'ultimo grande cambiamento potrebbe però essere il meno apprezzato.

Mentre le nuove serie iniziano ad approdare e un'intera nuova ondata di serie è in arrivo con la stagione anime primaverile 2022, Crunchyroll ha condiviso un aggiornamento con i suoi utenti che ha rivelato dei cambiamenti all'opzione di streaming gratuito con pubblicità per le prossime uscite. Il servizio ha confermato che "non offrirà più episodi simulcast una settimana dopo il rilascio come opzione di visualizzazione gratuita supportata dalla pubblicità". Gli episodi pubblicati in precedenza saranno ancora disponibili, ma qualsiasi offerta nuova richiederà un abbonamento premium.

Crunchyroll spiega che ci sarà ancora un'opzione per visualizzare le sue oltre 1.000 ore di contenuti precedentemente disponibili da guardare gratuitamente con gli annunci, ma questo aggiornamento significa che i fan non saranno più in grado di guardare le nuove uscite stagionali senza l'abbonamento premium. In precedenza i fan erano in grado di vedere queste nuove serie se erano disposti ad aspettare una settimana dopo la loro première iniziale, ma questa non sarà più una scelta disponibile.

Ci sarà però una selezione speciale di nuove serie della programmazione anime della primavera del 2022 disponibile gratuitamente per un tempo limitato. Crunchyroll offrirà una serie selezionata di anime della primavera 2022 in streaming senza pubblicità fino al 31 maggio. Queste serie selezionate avranno i primi tre episodi disponibili per la visione gratuita con pubblicità (una settimana dopo la loro première iniziale, come in precedenza), ma dopo la data di scadenza i fan avranno bisogno di un abbonamento per guardarli. Gli anime selezionati sono:

Spy x Family

A Couple of Cuckoos

Dawn of the Witch

Tomodachi Game

Skeleton Knight in Another World Shikimori's Not Just a Cutie

The Greatest Demon Lord is Reborn as a Typical Nobody

Trapped in a Dating Sim: The World of Otome Games is Tough for Mobs

Come se non bastasse a fine marzo Food Wars, Danmachi e altri titoli lasceranno Crunchyroll. Cosa ne pensate? Avete approfittato dell'opzione di streaming senza pubblicità di Crunchyroll per stare al passo con le nuove uscite stagionali degli anime? Fateci pure sapere tutti i vostri pensieri al riguardo nei commenti qui sotto.