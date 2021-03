Crunchyroll svela i migliori combattimenti negli anime invernali, quale avete preferito?

L'ultima stagione anime ha visto debuttare tantissime grandi serie, e con esse sono arrivate altrettante scene di combattimento. Tra lo scontro tra Gojo e Sakuna in Jujutsu Kaisen e quello tra Eren Jaeger e il Gigante Martello ne L'Attacco dei Giganti 4, i fan hanno avuto modo di vedere tanti scontri epici, ma qual è stato il migliore in assoluto?

Crunchyroll US ha pubblicato su YouTube alcune delle migliori scene di combattimento degli ultimi sei mesi, chiedendo ai fan di scegliere la loro preferita. In cima alla news potete dare un'occhiata ad uno degli scontri più votati agli Anime Awards 2021, mentre in basso sono presenti altre cinque battaglie di grande spessore, tratte da Vita da Slime 2, Dr. Stone: Stone Wars, Re: Zero 2, L'Attacco dei Giganti 4 e So I'm A Spider, So What?.

A livello di animazioni, la fluidità dello scontro tra Gojo e Sakuna e senza pari, ma molti fan si sono espressi a favore del brutale scontro tra Eren e Lara Tybur. Tra le altre c'è spazio anche per lo scontro tra il Regno della scienza di Senku e l'Impero di Tsukasa, apice della splendida seconda stagione di Dr. Stone, senza dimenticare lo scontro tra Rimaru e Hinata in Vita da Slime.



Considerando che nel 2021 usciranno sia My Hero Academia 5 che Demon Slayer 2, difficilmente vedremo molti di questi combattimenti ai prossimi Anime Awards, ma Crunchyroll ha comunque deciso di dedicargli un po' di spazio e noi vogliamo sentire la vostra.

Cosa ne pensate? Quale battaglia vi è piaciuta di più? Fatecelo sapere nei commenti! Per maggior informazioni sugli anime in onda, potete dare un'occhiata alla lista dei migliori simulcast Crunchyroll di marzo 2021.