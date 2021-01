Crunchyroll svela le serie anime più viste al mondo nel 2020, in Italia vince Black Clover

Come ogni anno, Crunchyroll ha mostrato la sua "Year in Review", svelando i titoli degli anime più visti in ogni Paese del mondo, Italia compresa. In calce potete dare un'occhiata alla World Map del sito, in cui potrete leggere anche il nome dell'anime più visto in assoluto nel corso del 2020.

In Nord America, Stati Uniti e Alaska hanno apprezzato maggiormente My Hero Academia, mentre Canada e Messico si sono espressi a favore di Jujutsu Kaisen. L'America del Sud invece si è divisa in quattro parti, con Black Clover, Jujutsu Kaisen, My Hero Academia e L'Attacco dei Giganti 4 in cima alle classifiche. Sorprende in particolar modo il posizionamento de L'Attacco dei Giganti 4 in Cile, Argentina e Paraguay, visto che la serie ha trasmesso appena cinque episodi.

In Europa la situazione non è troppo differente, con Black Clover in cima alle classifiche nelle zone del sud (Italia inclusa) e in prossimità del Medio Oriente. I Paesi scandinavi e il Regno Unito hanno preferito My Hero Academia 4, mentre in Germania e Francia ha trionfato Jujutsu Kaisen.

Purtroppo Crunchyroll non ha chiarito i parametri che indicano la popolarità di una serie, ma considerando i risultati in Sud America è più facile che vengano considerati gli accessi unici piuttosto che il numero di click sui singoli episodi. Di seguito potete dare un'occhiata alla classifica degli anime più visti al mondo.

Anime più popolari del 2020 (Crunchyroll)

Black Clover - 87 Paesi Jujutsu Kiasen - 71 Paesi Boruto: Naruto Next Generations - 32 Paesi My Hero Academia - 23 Paesi Tower of God - 10 Paesi The God of High School - 10 Paesi L'Attacco dei Giganti - 6 Paesi Re: Zero - 1 Paese Onyx Equinox - 1 Paese

Black Clover conquista dunque la cima della classifica anche in Italia, anche se il titolo dell'anime più visto nel Belpaese nel corso degli ultimi dieci anni continua a essere nelle mani di My Hero Academia. Tra gli altri è impressionante vedere il successo riscosso da Jujutsu Kaisen, in grande crescita anche nel settore manga.

E voi cosa ne pensate? State seguendo Black Clover? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui foste alla ricerca di nuovi anime, invece, vi consigliamo di dare un'occhiata al catalogo invernale di Crunchyroll Italia.