Crunchyroll svela le serie più viste in ogni Paese del mondo, in Europa vince Black Clover

Crunchyroll ha recentemente condiviso la sua "Decade in Review", nome della curiosissima classifica con cui il sito ha rivelato i nomi di tutti gli anime più visti dell'ultima decade, divisi regione per regione. In calce potete dare un'occhiata alla World Map del sito, in cui potrete leggere anche il nome dell'anime più visto in Italia.

A quanto pare, in America i titoli più visti sono stati: Naruto negli USA, L'Attacco dei Giganti in Canada, ONE PIECE e Black Clover nelle isole del centro e Dragon Ball Super in Costa Rica, Panama e Nicaragua, oltre che in una grande fetta dell'America del Sud. In generale, a trionfare sono state proprio le due serie con protagonisti Naruto e Goku.

In Africa ed in Europa invece a trionfare è stato Black Clover, l'anime di Studio Xebec tratto dall'omonima opera di Yuki Tabata. Tra gli altri, Naruto si è confermato in Spagna, Svizzera e Slovenia mentre My Hero Academia ha convinto maggiormente il pubblico italiano. In Francia ha trionfato ONE PIECE di Eiichiro Oda, mentre nel centro Europa ha avuto maggior successo Le Bizzarre Avventure di Jojo. Per concludere, anche Asia, Medio Oriente e Oceania hanno riconosciuto Naruto come vincitore.

E voi cosa ne pensate? State seguendo Black Clover? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui invece foste alla ricerca di altre liste di questo genere invece, vi rimandiamo alla recente classifica di Funimation e alla nostra top 10 anime del decennio.