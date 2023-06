Crunchyroll toglie i veli sul palinsesto estivo 2023: tutti gli anime in arrivo

Con l'afa ormai arrivata nelle città, Crunchyroll offre un rifugio a chi è in cerca di un modo per evadere dal caldo. La piattaforma streaming dedicata all'animazione giapponese di proprietà Sony ha tolto i veli al palinsesto estivo 2023. Ecco quali serie anime arriveranno in estate su Crunchyroll.

1° luglio:

Horimiya: The Missing Pieces



Am I Actually the Strongest?



AYAKA



My Tiny Senpai



Atelier Ryza: Ever Darkness & The Secret Hideout The Animation

2 luglio:

Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation Stagione 2

3 luglio:

Sweet Reincarnation



Masamune-kun's Revenge R



Malevolent Spirits: Monogatari Cour 2

4 luglio:

The Girl I Like Forgot Her Glasses

5 luglio:

Reborn as a Vending Machine, Now I Wander the Dungeon



Undead Murder Farce

7 luglio:

Reign of the Seven Spellblades



The Masterful Cat is Depressed Again Today



The Gene of AI



Sugar Apple Fairy Tale Stagione 2



Rent-a-Girlfriend Stagione 3



Cardifight!! Vanguard will+Dress Stagione 3

8 luglio:

Liar, Liar



My Unique Skill Makes Me OP even at Level 1



TenPuru

9 luglio:

Classroom for Heroes

12 luglio:

Bungo Stray Dogs Stagione 5



Saint Cecilia & Pastor Lawrence

13 luglio:

The Devil is a Part Timer!! Stagione 2

14 luglio:

LINK CLICK Stagione 2

Data ancora da annunciare:

Fate/strange Fake -Whispers of Dawn-



The Great Cleric



The Misfit of Demon King Academy II: History's Strongest Demon King Reincarnates and Goes to School with His Descendants



Ayakashi Triangle

Come avrete notato, manca ancora l'annuncio di quello che per molti è l'anime più atteso dell'estate 2023. L'uscita di Jujutsu Kaisen Stagione 2 è prevista in Giappone per il giorno 6 luglio, ma Crunchyroll non ne ha ancora confermato ufficialmente il simulcast. Jujutsu Kaisen e altri verranno dunque annunciati in seguito.