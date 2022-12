Crunchyroll toglie i veli sul palinsesto invernale: ecco gli anime in arrivo a inizio 2023

Mentre i fan si godono l'arrivo del doppiaggio italiano di Demon Slayer Stagione 2 su Crunchyroll, la piattaforma d'intrattenimento streaming ha già guardato oltre. Crunchyroll ha infatti tolto i veli sul palinsesto invernale del 2023 presentando le serie anime in arrivo e quelle in prosecuzione a gennaio.

Crunchyroll viaggia verso gli oltre 10 milioni di abbonati, numeri strabilianti che stanno permettendo alla piattaforma di puntare sempre più in alto e di poter pubblicare sul proprio catalogo i migliori anime in circolazione.

L'inverno 2023 di Crunchyroll si apre con Bungo Stray Dogs Stagione 4, in arrivo il 4 gennaio. Nella stessa data su Crunchyroll arriva anche Tomo-chan is a Girl! e The Ice Guy and His Cool Female Colleague. Il 5 gennaio 2023 arrivano invece The Iceblade Sorcerer Shall Rule the World e Revenger. Il giorno 6 sarà poi il turno di Buddy Daddies, Sugar Apple Fairy Tail e The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel - Northern War.

Il 7 gennaio 2023 debuttano in simulcast streaming Chilling in my 30s After Getting Fired from Demon King's Army, Don't Toy with me, Miss Nagatoro 2nd Attack, The Misfit of Demon King Academy II, The Reincarnation of the Strongest Exorcist in Another World e l'atteso Trigun Stampede. Il giorno 8 è invece il turno di The Tale of the Outcast, Saving 80.000 gold in another world for my retirement, Handyman Saitou in Another World, In/Spectre II e By the Grace of Gods II. Si prosegue il 9 gennaio con Ayakashi Triangle, Reborn to Master the Blade, Malevolent Spirits: Monogatari, The Vampire Dies in no Time Season 2 e l'attesa Stagione 2 di Vinland Saga.

Il 10 gennaio fa poi il suo esordio Campfire Cooking in Another World with my Absurd Skill di MAPPA e Ningen Fushin. I giorni 11, 13 e 14 dicembre arrivano poi Kana of the Great Snow Sea, The Fruit of Evolution 2 e The Fire Hunter. Il 18 e 23 dicembre 2023 debuttano Sorcerous Stabber Orphen e Lee's Detective Agency. Date ancora da definire per Bofuri II, Nier: Automata e Saint Seiya - Knights of the Zodiac III.