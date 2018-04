Crunchyroll trasmetterà in streaming Steins;Gate 0 con sottotitoli in lingua inglese

Crunchyroll ha diffuso in rete il trailer sottotitolato in inglese di Steins;Gate 0, la nuova serie che il prossimo 11 aprile esordirà sulle reti nipponiche Tokyo MX, TV Aichi, KBS Kyoto, Sun TV e TV Q Kyuushuu. Mentre Funimation ne trasmetterà in streaming la versione doppiata in inglese, Crunchyroll ce ne proporrà la versione sottotitolata.

Visionabile in chiosa all’articolo, il trailer ci mostra Amadeus, con le sembianze di Kurisu Makise, presentarsi al protagonista Okabe. Nella timeline in cui ambientato Steins;Gate 0, infatti, Kurisu è ormai deceduta e lo stesso Rintarō ha rinunciato all’idea di salvarla, almeno finché un collega della scienziata non busserà alla sua porta per parlargli della propria invenzione…



Il cast della serie vedrà il ritorno del doppiatore veterano Mamoru Miyano nei panni del protagonista Rintarō Okabe, mentre la sempre straordinaria Kana Hanazawa sarà nuovamente Mayuri Shiina. È inoltre confermato il ritorno di Tomokazu Seki nelle vesti di Itaru "Daru" Hashida, mentre Asami Imai sarà Kurisu Makise, Saori Goto sarà Moeka Kiryū, Yu Kobayashi sarà Luka Urushibara, Halko Momoi sarò Faris Nyan-nyan, Yukari Tamura sarà Suzuha Amane.



Il tema di apertura, "Fatima," sarà cantato da Kanako Itou, mentre la sigla di chiusura, "Last Game” verrà eseguita dalla rock band nipponica Zwei.

Tratto originariamente da una visual novel di successo sviluppata da 5pb., l’anime originale di Steins;Gate si compone di 24 episodi, più uno speciale che appunto introduce la trama di Steins;Gate 0 ed un OAV. La serie è disponibile anche in Italia grazie all’editore emiliano Dynit, che lo scorso anno ha anche pubblicato il film d’animazione collocato cronologicamente dopo i fatti dell’episodio 24. Al momento l'editore non ha ancora licenziato i diritti della nuova serie televisiva.