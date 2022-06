Crunchyroll trasmetterà gli OVA di My Hero Academia e tanti altri

Attraverso un comunicato pubblicato sul proprio blog, Crunchyroll ha rivelato la pianificazione per l'Anime Expo 2022. Nel corso del relativo panel, la piattaforma streaming ha presentato tre anime, tra cui i nuovi OVA di My Hero Academia, che andranno ad aggiungersi al palinsesto estivo.

Dopo aver scoperto titolo e locandina del secondo OVA di My Hero Academia, è stato reso noto che questi due episodi speciali verranno trasmessi da simulcast nella stagione estiva. Il primo speciale è My Hero Academia Hero League of Baseball. In questo OVA, gli eroi della Classe 1-A si sfidano in una partita di baseball insieme ad alcuni professionisti. Proprio quando la partita sta per terminare, viene interrotta da un villain.

Il secondo, si intitola Laugh! As if you are in hell. Deku, Bakugo e Todoroki prendono parte al tirocinio presso l'agenzia di Endeavor. Il loro nuovo compito, è quello di cercare Smiley, un villain che continua a disseminare scarabocchi per tutta la città. Quando colpisce la casa di Endeavor, il Numero uno si infuria.

A luglio, debutta anche Shine On! Bakumatsu Bad Boys! dall'autore di Shaman King. In un'epoca in cui i samurai ancora dominavano il Giappone, i Demoni Mascherati annientano tutti i membri dello Shinsengumi tranne uno. I membri morti, vengono sostituiti e guidati dall'ultimo rimasto, Ichibanoshi. Riusciranno degli ex criminali a portare la pace? Sempre a luglio, debutta anche Smile of the Arsnotoria the Animation.