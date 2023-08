Crunchyroll: tre nuovi anime in arrivo, ecco quali sono

Il palinsesto estivo è ormai ben fissato, con gli anime che hanno cominciato la loro nuova programmazione a luglio. Serve però pianificare anche per i mesi successivi, e Crunchyroll non si fa trovare impreparata. Il servizio di streaming, che ha presentato lo special Fate/strange Fake, ha già rivelato tre dei prossimi arrivi sulla piattaforma.

Durante il panel dedicato all'ANImagic 2023, tenutosi sabato 5 agosto, è stato affermato che Crunchyroll aggiungerà tre nuovi anime al proprio servizio streaming. Il primo è Aquarion: Myth of Emotions (Sōsei no Aquarion: Myth of Emotions), quarta serie del franchise di Aquarion. Debuttò originariamente nel 2005 e nel corso degli anni è stato più volte riproposto con altri sequel, nel 2012 e nel 2015. Erano quindi 8 anni che Aquarion era in pausa.

La seconda serie è invece Girlfriend, Girlfriend stagione 2, probabilmente il titolo più noto del terzetto. L'anime romantico basato sull'omonimo manga (Kanojo na Kanojo in originale) dell'autore Hiroyuki tornerà per altre situazioni da romcom tra festival estivi, fuochi d'artificio, picnic e notti sotto le stelle e anche una vacanza estiva, con la comparsa di nuovi personaggi e contendenti, in una stagione bollente e ricca di costumi da bagno.

Infine, il terzo anime è Tearmoon Empire, adattamento della serie di light novel omonima scritta da Nozomu Mochitsuki. Una principessa conosciuta come "la principessa egoista" fu giustiziata per decapitazione, con una ghigliottina che pose fine alla sua vita. Tuttavia, a sorpresa, la ragazza si risveglia nel corpo di una dodicenne, con il proprio vecchio diario al proprio fianco. Con questa seconda chance, la principessa Mia decide di ricostruire l'impero di Tearmoon.

Tutte e tre le serie saranno disponibili in Europa, ma non si conosce ancora la data del debutto di Aquarion: Myth of Emotions, mentre gli altri due anime debutteranno a ottobre 2023. Intanto Crunchyroll è andato in crash a causa di ONE PIECE 1071.