Crunchyroll, tre nuove serie vanno ad arricchire il palinsesto della piattaforma streaming

Tramite la sezione Notizie, sono ben tre i nuovi titoli che in questo autunno 2018 vanno ad arricchire la, già ricca e nutrita, lista di simulcast della piattaforma streaming Crunchyroll.

Vita da Slime (That Time I Got Reincarnated as a Slime/Tensei shitara suraimu datta ken) nasce come serie di light novel scritta da Fuse e illustrata da Mitz Vah e pubblicata da Micro Magazine sotto l'etichetta GC Novels. La serie ha avuto due adattamenti manga e uno anime. Il manga è edito in Italia grazie a Star Comics e tuttora è in corso di pubblicazione. Sinossi:

"Vivendo da solo senza aver mai avuto una fidanzata, il trentasettenne Satoru Mikami è insoddisfatto di come la sua vita sia andata. Ma, dopo essere morto per mano di un rapinatore, si risveglia in un nuovo mondo per iniziare da capo... come slime."

Senran Kagura: Shinovi Master è tratto dalla serie di videogiochi di stampo filo-erotico il cui titolo ufficiale è SENRAN KAGURA SHINOVI MASTER -Tokyo Yōma-hen-. Riguardo a questa serie abbiamo ancora poche informazioni, sappiamo che alla regia troveremo Tetsuya Yanagisawa (High School DxD, Daimidaler: Prince vs. Penguin Empire), alla sceneggiatura TNK (Doreiku The Animation, High School DxD BorN), al character design Junji Goto (School Days, High School DxD BorN). La sigla di apertura, udibile nel video, si intitola “SCARLET MASTER” ed è cantata da Sayaka Sasaki, mentre quella di chiusura, cantata da Mia REGINA, si intitolerà “Junsei Erotic”.

Ultimo, ma non ultimo, RErideD - Derrida, Who Leaps Through Time (RErideD: Toki Koe no Derrida). Sinossi:

"L'anno è il 2050. Un giovane ingegnere chiamato Derrida Yvain diventa famoso per il suo contributo allo sviluppo dell'"Autonomous Machine DZ" alla Rebuild, la compagnia di costruzione fondata da suo padre. Un giorno, Derrida e il suo collega Nathan scoprono una falla nei DZ e cercano di avvisare il loro capo, ma vengono ignorati. Malgrado i due siano consapevoli del pericolo, decidono con riluttanza di rimandare ogni provvedimento, piuttosto vanno alla festa di compleanno di Mage, la figlia di Nathan. Il giorno seguente, dopo un giorno di pace, i due colleghi vengono attaccati da una forza sconosciuta. Alla fine della fuga Derrida cade in una fredda macchina del sonno e, dieci anni dopo, si sveglierà per trovare il mondo devastato e nel bel mezzo di una guerra. Mentre è attaccato da un gruppo di DZ fuori controllo si arrende pensando alle ultime parole di Nathan: "Prenditi cura di Mage". Malgrado il fato funesto che gli si è dipanato innanzi, Derrida si mette alla ricerca di Mage. Oltre il tempo ci incontreremo di nuovo - questa è la storia di un viaggio per la speranza."