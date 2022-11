Crunchyroll: tre serie in anteprima alla NYC 2022, ecco quali

Crunchyroll ha quasi 10 milioni di abbonati ed è infatti tra i servizi streaming del momento: la piattaforma è specializzata nel settore anime e alla NYC 2022 tre sono già debuttati.

Alla fiera americana, New York Convention 2022, infatti, Crunchyroll ha presentato e pubblicizzato un considerevole numero di anime, ne è l'esempio il terzo trailer di Trigun Stampede. Quest'ultimo, il più popolare, ha ricevuto il proprio panel, mentre altre anteprime sono state mostrate in blocchi di un'ora di due o tre spettacoli distinti. il primo blocco dello scorso 19 novembre comprendeva The Reincarnation of the Strongest Exorcist In Another World, The Tale of the Outcasts, and The Iceblade Sorcerer Shall Rule the World.

In The Reincarnation of the Strongest Exorcist In Another World Haruyoshi è il più forte stregone della sua epoca. Il tradimento dei compagni lo porta a sfiorare la morte. Dunque il ragazzo utilizza una delle sue tecniche segrete per potersi reincarnare ma rinasce in un nuovo mondo.

The Tale of the Outcasts ci parla di Wisteria, un'orfana che vive ai confini dell'Impero britannico a fine '800. Quando incontrerà l'immortale e potente Malbus inizierà un lungo viaggio errante nei pericolosi meandri dell'impero.

Infine, in The Iceblade Sorcerer Shall Rule the World vi è una prestigiosissima scuola per maghi. Ray White, un ragazzo proveniente da una famiglia di umili origini, frequenta l'accademia e i suoi compagni lo emarginano in quanto non aristocratico. Eppure il ragazzo ha dietro a sé un misterioso passato.

Guarderete questi anime anno prossimo su Crunchyroll?