Crunchyroll: altri tre titoli si aggiungono al catalogo del palinsesto invernale 2022

Quello in casa Crunchyroll si preannuncia essere un inverno piuttosto bollente. Ai numerosi titoli di prossimo arrivo presentati in precedenza, se ne aggiungono altri tre. Scopriamo le ultime novità del catalogo della piattaforma streaming.

Con l'arrivo dell'anno nuovo, giunge il momento d'iniziare una nuova stagione densa di anime. Tra i nuovi arrivi dell'offerta Crunchyroll, troveremo grandissime novità, come ad esempio L'Attacco dei Giganti Final Season Parte 2 e Orient, ma anche delle serie in prosecuzione, come Boruto: Naruto Next Generations e ONE PIECE.

Alle decine di titoli annunciati in precedenza, qui trovate l'elenco completo dei simulcast e delle serie in prosecuzione su Crunchyroll, se ne aggiungono altri tre. Sui propri social media ufficiali, la piattaforma streaming ha rivelato Hakuoki: Demon of the Fleeting Blossom (live action), Rusted Armors e Salaryman's Club.

Il primo della lista, con attori in carne e ossa, è sviluppato dallo studio Drama Design Corporation e TOEI Studios Kyoto, e narra le vicende di una ragazza che resta intrappolata nelle vicende dello Shinsengumi.

Il secondo, è stato sviluppato dallo studio Kigumi, e racconta di un gruppo di giovani samurai che combatte in una versione alternativa del periodo degli stati combattenti. L'ultimo, è di LIDEN FILMS, e racconta di alcuni impiegati con la passione del badmington.

Per ciascuno dei tre titoli, la data d'uscita non è ancora confermata. Vi lasciamo alla recente aggiunta degli OAV di L'Attacco dei Giganti su Crunchyroll.