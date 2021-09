Crunchyroll, ufficiale la partnership con Fuji TV: annunciati due nuovi anime originali

Crunchyroll ha annunciato una collaborazione con l'emittente giapponese Fuji TV per la realizzazione di una nuova serie di anime originali, attualmente in fase di produzione. Fuji TV trasmetterà le serie sul blocco +Ultra in Giappone, mentre Crunchyroll si occuperà della distribuzione in simulcast in oltre 200 territori nel resto del mondo, Italia compresa.

Tra i progetti già annunciati figurano due serie anime, una curata dall'autore manga Tsutomu Nihei (Knight of Sidonia, BLAME!) e dallo studio Polygon Pictures (Knights of Sidonia, Human Lost), e l'altra ideata dal producer e director Goro Taniguchi (Code Geass: Lelouch of the Rebellion) intitolata Estab-Life. Maggiori dettagli su entrambe le opere saranno condivisi nel 2022.

Nel comunicato stampa, Crunchyroll ha anche annunciato la collaborazione con Slow Curve, che co-produrrà e pubblicizzerà le serie a partire dal prossimo aprile. Pur non avendo condiviso molte informazioni, sembra che tutte e tre le società siano pronte a investire somme ingenti, quindi possiamo aspettarci opere di qualità medio/alta.

