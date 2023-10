Crunchyroll: gli utenti muovono una class action contro l'azienda per violazione di dati p

Da alcuni anni Crunchyroll si è affermato come il servizio di streaming col catalogo più vasto di anime, e in seguito all’acquisizione da parte di Funimation, sussidiaria di Sony Pictures, la sua offerta è diventata senza pari. Tuttavia, sembrano essere emersi importanti problemi legali, dovuti al trattamento dei dati personali degli iscritti.

Di recente, infatti, in una corte distrettuale dell’Illinois è stata avanzata una class-action contro l’azienda per aver ingiustamente e senza approvazione degli utenti abbonati al servizio diffusi i loro dati personali a terze parti. Crunchyroll ha immediatamente negato tali accuse, che rappresenterebbero un precedente molto grave, ma ha comunque accettato un accordo, per evitare ripercussioni future. Per questo motivo, tutti gli utenti iscritti al sito e che hanno sottoscritto un abbonamento dal periodo che va dall’8 settembre 2020 al 20 settembre 2023 hanno diritto ad un compenso.

Si tratta nello specifico di qualunque persona abbia usufruito di contenuti forniti direttamente da Crunchyroll in ogni forma, app e sito, e dispositivo, mobile o casalingo. Stando alla Kroll Settlement Administration la data in cui l’accordo diventerà effettivo sarà il 27 novembre 2023, e gli utenti che rientrino nei requisiti elencati sopra potranno inviare la domanda per il compenso della violazione dei loro diritti entro e non oltre il 12 dicembre 2023. Cosa ne pensate di questa situazione? Aspettiamo le vostre opinioni nello spazio dei commenti.

Per concludere, ricordiamo che Crunchyroll ha rimosso i sottotitoli di The Yuzuki Family’s Four Sons, e vi lasciamo ai tantissimi anime in arrivo nel mese di ottobre sulla piattaforma.