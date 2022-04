Un cult ritorna con Yamato Video: due nuove serie arrivano su ANiME Generation

Sui propri social ufficiali, Yamato Video ha sganciato una bomba. Nelle prossime ore, verrà annunciato il ritorno di una serie cult. Quale super classico dell’animazione giapponese arriverà su ANiME Generation? Nel frattempo, altre due serie si aggiungono all’offerta del canale tematico.

Una succulenta novità sta per arrivare su ANiME Generation. Il canale tematico di Amazon Prime Video presto accoglierà un anime cult, ma quale? Naruto è già arrivato su ANiME Generation, e allora di cosa si tratta? Al momento, il distributore italiano non ha rilasciato ulteriori indizi, ma i fan hanno provato a dare una risposta.

Nei commenti del post, gli utenti hanno chiesto a gran voce I Cavalieri dello Zodiaco, una delle serie più amate dagli appassionati di vecchia data. Altri, chiedono a Yamato Video il ridoppiaggio di serie leggendarie quali Slam Dunk o Ken il Guerriero.

In attesa di scoprire il titolo in arrivo, su ANiME Generation debuttano alcune novità. La prima è Assassination Classroom Stagione 2. Ogni venerdì, con due episodi inediti a settimana, continua l’avventura di Koro Sensei.

Se non doveste averne abbastanza, in parallelo alla pubblicazione di Assassination Classroom 2 arriva anche lo spin-off Korosensei Quest, anch’esso doppiato in italiano. A questi, si aggiungono l’OAV Kyashan il Mito e Karas della Tatsunoko Productions. In precedenza, su ANiME Generations è arrivato l’OAV di Haikyuu!!.