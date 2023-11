Tutte le curiosità su One-Punch Man: webcomic, manga, anime e altro

One-Punch Man è uno degli anime più popolari di sempre, nato da un manga shonen altrettanto importante, che detiene un record di vendite che solo pochi titoli sono riusciti a superare. Tuttavia, ci sono alcune chicche interessanti su quest'opera che forse solo pochi di voi sapranno.

Prima di tutto, One-Punch Man nasce come webcomic, ossia un fumetto creato online. Il suo creatore ONE, ha ispirato il nome del supereroe Saitama. Inizialmente doveva essere un volume unico, ma il fumetto ha ricevuto una notorietà così grande che l'autore è stato "costretto" a dare all'opera un continuo. Ad oggi, il webcomic è ancora in produzione e ha dato vita ad un manga e un anime.

Ad occuparsi dei disegni del manga è Yusuke Murata che, oltre ad essere un talentuoso mangaka, era anche un grande fan della serie di ONE. Tuttavia, quando Yusuke Murata iniziò ad adattare One Punch Man agli albori, era mortalmente malato, affermando che la sua trachea si era gonfiata mentre aveva l'orticaria e che i suoi organi erano infetti.

Il successo del manga ha portato a trasformare One-Punch Man in una serie anime. Il team di animazione è stato scelto direttamente da ONE e Murata, aiutandoli a garantire che la loro visione non venisse alterata in alcun modo. Questa scelta ha sicuramente dato i suoi frutti!

La storia di One-Punch Man capovolge completamente i classici shonen. Se nelle normali serie i protagonisti cominciano la loro storia come uomini deboli e successivamente diventano forti, Saitama è già il più potente del suo universo all'inizio della serie. Dopo tutto, One-Punch Man è una vera e propria parodia delle storie sui supereroi e sui manga shonen odierni.