Il curioso anime Pet si svela in un trailer e in numerosissime informazioni aggiuntive

Nel corso di questi ultimi mesi, il sito web ufficiale dedicato a Pet rivelò l'arrivo di un anime tratto dal manga di Ranjō Miyake, un annuncio che fece la felicità di moltissimi fan ma a cui poi non seguirono nuove informazioni, segno forse di una prosecuzione dei lavori lontana dallo giungere a termine.

Ebbene, lo staff al lavoro sull'opera ha finalmente deciso di sbottonarsi la camicia svelando varie informazioni sull'opera, seguite inoltre da un video promozionale che permette di visionare numerose scene della serie animata. Andando più nel dettaglio, sono giunte interessanti novità sull'opening song della produzione, la quale verrà realizzata da Ling Tosite Sigure e intitolata "Chō no Tobu Suisō" (The Tank the Butterfly Flies in).

Inoltre, è stato reso noto che la premiere della produzione è stata fissata per il 6 gennaio, con Amazon che si occuperà di pubblicare in esclusiva l'anime sia sul territorio nipponico che all'estero. Il 5 gennaio verranno però rilasciati in anteprima le prime due puntate dell'opera. Infine, sono stati svelati anche vari doppiatori che presteranno la loro voce per il cast di personaggi presenti nell'anime, ovvero:

Keisuke Ueda nei panni di Hiroki

Kishō Taniyama nei panni di Tsukasa

Yuuki Ono nei panni di Satoru

Yasuyuki Kase nei panni di Hayashi

Shunsuke Sakuya nei panni di Katsuragi

M.A.O nei panni di Jin

Koji Yusa nei panni di Ron

Nobuo Tobita nei panni del Presidente della Compagnia

Nel caso in cui non doveste conoscere l'opera, la storia narra di un gruppo di misteriosi agenti chiamati Pet in grado d'entrare nella mente della gente per modificarne i ricordi. Tale potere, utilizzato per far dimenticare terribili incidenti a persone non in grado di reggere il peso di simili eventi, si rivela però anche capace di corrompere i cuori di coloro che ne abusano.