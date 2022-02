Cyber City Oedo 808 arriva in Italia: l'annuncio di Yamato Video per l'anime di Madhouse

Madhouse è uno studio d'animazione con una lunga storia e che quindi nel tempo ha realizzato tante opere importanti. Tra gli annunci più recenti a loro collegati si segnalano la 4° stagione di Overlord e l'anime di No Guns Life. Andando più indietro nel tempo, troviamo però anche una piccola perla come Cyber City Oedo 808.

Cyber City Oedo 808 è un anime che, come si può desumere già dal titolo, è di stampo sci-fi. Studio Madhouse proietta lo spettatore nel 2808, in un tempo dove Tokyo non esiste più e al suo posto c'è la metropoli di Oedo, completamente diversa dalla città dei giorni odierni. I protagonisti sono tre carcerati condannati all'ergastolo, ma a cui la polizia di Oedo fornisce una scelta: vedersi le pene ridotte e partecipare ad alcune attività di contrasto del crimine oppure di continuare a marcire in cella. I tre vengono quindi riportati al di fuori della loro prigione per contrastare il crimine organizzato.

Nelle scorse ore, Yamato Video ha annunciato tramite i propri social che l'anime La Città Cibernetica - Cyber City Oedo 808 arriverà in Italia nel prossimo futuro. La miniserie composta da tre episodi, prodotta dallo studio Madhouse con la regia di Yoshiaki Kawajiri, verrà distribuito in una versione rimasterizzata.

Ulteriori notizie sulla storia di Sengoku, Benten e Gogol arriveranno in futuro sempre tramite i canali social di Yamato Video.