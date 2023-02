Cyberpunk 2077: Edgerunners, un cosplay di Lucy al centro di Night City

Era il 2020 quando CD Projekt Red ha pubblicato ufficialmente Cyberpunk 2077, il GDR a stampo futuristico sul quale stava lavorando da diversi anni, da ben prima della conclusione della prima trilogia di The Witcher. Il consenso incostante è stato ultimamente sbaragliato grazie a migliore e alla produzione di Cyberpunk Edgerunners.

Cyberpunk Edgerunners è una serie animata originale Netflix ambientata nell'universo di Cyberpunk 2077 di CD Projekt Red ma senza attinenze dirette con l'avventura di V. La serie è quindi ambientata a Night City e segue le vicende di un altro gruppo di personaggi mai apparsi nel videogioco, gli edgerunner, cioè mercenari che si muovono ai margini della società, in questo futuro distopico in cui la tecnologia ha raggiunto livelli estremi che Studio Trigger ha stupendamente proposto agli spettatori.

La protagonista della serie è Lucy, una giovane netrunner di origini giapponesi, che si distingue per la sua abilità nell'utilizzo delle armi e delle tecnologie. Lucyna Kushinada è un personaggio misterioso, che desidera allontanarsi sempre di più da Night City, città nella quale si sente in gabbia. Tuttavia è proprio qui che ha deciso di fotografarla Kerocchi, cosplayer che ha cercato di riprodurre al meglio Night City, così da creare l'ambientazione perfetta per il suo scatto. Il suo cosplay di Lucy da Cyberpunk Edgerunners conferma la riuscita dell'intento, dato che anche il personaggio è stato ricreato davvero bene, con tutti gli abiti tipici di questo mondo futuristico.

Questo cosplay di Becca conferma la presenza di tanta passione intorno a Cyberpunk Edgerunners da parte delle cosplayer.