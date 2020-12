Cyberpunk 2077: spuntano già i primi cosplay, ecco il personaggio di Jannet

Lo studio polacco CD Projekt Red è diventato famoso velocemente grazie alla saga di The Witcher, ispirata ai racconti di Andrej Sapkwoski. Indissolubilmente legato alla trama dello strigo, lo studio era però al lavoro da lungo tempo su un altro videogioco completamente diverso. È infatti dal 2013 che si parla della produzione di Cyberpunk 2077.

Rinviato diverse volte a causa del mondo enorme e della complessità che lo studio voleva raggiungere, Cyberpunk 2077 è stato pubblicato con successo su Steam e sulle console. Il mondo di gioco ha già attirato l'attenzione di tutto il mondo videoludico anche se non senza diversi problemi che però lo studio ha assicurato che verranno risolti.

Ma intanto impazza la Cyberpunk 2077 mania in rete, coinvolgendo ogni ramo del fandom. Chi si unisce a questa grande eccitazione per il videogioco è Jannet, cosplayer di lunga data che vi abbiamo già presentato sulle nostre pagine. Sensuale come sempre, Jannet crea un sexy cosplay di Cyberpunk 2077 e ci catapulta in questo mondo sotto una luce al neon. Come potete osservare in basso, il personaggio potrebbe immedesimarsi in tutto e per tutto nel mondo creato da CD Projekt Red.

Non perdetevi la nostra recensione di Cyberpunk 2077 a cura di Alessandro Bruni.