Cyberpunk: un cosplay di Lucyna Kushinada vi osserva dalla Luna

Così come il gioco originale prodotto in circa un decennio da CD Projekt Red, anche l'anime di Cyberpunk: Edgerunners ha potenzialità. Annunciato dopo qualche anno dal debutto del videogioco sulle varie piattaforme, questo progetto portato avanti da Studio Trigger ha riportato in auge un universo che sembrava essersi spento e sulla via del declino.

Si torna quindi a Night City, con tutti i suoi grattacieli, i suoi vicoli infimi e infidi, la sporcizia e i giochi d'azzardo, le corporazione e, ovviamente, i netrunners e tutti coloro che abitano in questo mondo distopico e depravato. Se nel videogioco si fa la conoscenza di V, il personaggio giocante, e di tutto il suo universo di comprimari, nell'anime le cose cambiano radicalmente con Studio Trigger che ha deciso di raccontare storie slegate e completamente diverse, introducendo nuovi personaggi, un paio in particolare che hanno fatto scalpore.

Lucyna Kushinada è un personaggio principale nell'anime Cyberpunk: Edgerunners, è una giovane ed esperta edgerunner, un termine utilizzato per indicare mercenari e criminali di alto livello nel mondo di Cyberpunk. È conosciuta per essere una delle migliori hacker e ladre informatiche della città di Night City. Lucyna è intelligente, abile e sfacciata, e la sua reputazione nel mondo criminale la precede. Nel corso della serie, Lucyna si ritrova coinvolta in pericolose missioni e intrighi nel tentativo di sfuggire al suo oscuro passato e di ottenere una nuova identità. La sua storia personale e il suo rapporto con gli altri personaggi del cast la rendono un personaggio complesso e coinvolgente.

Ovviamente la serie è ricca di colpi di scena ed esalta le qualità di Studio Trigger, e così possiamo volgere lo sguardo verso la Luna dove si trova questo cosplay di Lucy di Cyberpunk Edgerunners, realizzato da Bliss e con la solita accuratezza. La ragazza prende vita con i suoi capelli bianchi, i suoi vestiti futuristici e un'ambientazione molto particolare.