Cyberpunk: un cosplay di Lucyna con sigaretta alla mano

Non è stato un lancio facile quello di Cyberpunk 2077, videogioco sviluppato da CD Projekt Red e lanciato nel 2020 che da subito ha catturato l'attenzione dei giocatori. La sua ambientazione cyberpunk futuristica e il suo gameplay immersivo avevano lasciato un buon segno grazie ai trailer, ma al lancio è stato pesantemente rivalutato in negativo.

Soltanto dopo un lavoro di mesi, CD Projekt Red è riuscita ad aggiustare la situazione, permettendo a molte più persone di godersi l'esperienza open-world in cui i giocatori possono esplorare la città di Night City, personalizzare il loro personaggio e affrontare missioni complesse in un mondo pieno di corruzione e violenza. Col tempo, questo angolo cittadino distopico è stato preso a riferimento per la realizzazione dell'anime Cyberpunk Edgerunners.

Lo Studio Trigger è un rinomato studio di animazione giapponese, che ha lavorato alla trasposizione di questo anime che col videogioco condivide il mondo e poco altro. Con il suo stile unico e dinamico, lo studio ha portato alla vita le avventure dei protagonisti in un modo coinvolgente e visivamente accattivante. Lucyna Kushinada è un personaggio misterioso e affascinante che fa da protagonista femminile in Cyberpunk Edgerunners. Legata alla megacorporazione Arasaka, una delle più importanti di Night City, Lucyna si trova coinvolta in intrighi pericolosi e deve combattere per rivelare la verità dietro gli eventi che si svolgono nella città futuristica.

Kleiner Pixel realizza un cosplay perfetto di Lucyna Kushinada da Cyberpunk Edgerunners con tanto di sigaretta tra le mani. I suoi scatti mostrano la natura del personaggio, ben replicata sotto ogni singolo aspetto, dall'acconciatura ai modi di fare.