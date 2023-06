Cyberpunk: un cosplay di Rebecca dallo sguardo folle

Night City, la città futuristica che non dorme mai. Strade sgangherate e ricche di criminali o di agenti delle corporazioni, grattacieli che si perdono a vista d'occhio che ospitano i ricchi più spietato o i pezzenti disadattati. Questo è il mondo di Cyberpunk 2077, una desolata distopia in mano a poche persone.

Il lancio del videogioco di CD Projekt Red non è stato fortunato, ma il tempo è stato clemente. Per questo Netflix ha progettato e lanciato la produzione di Cyberpunk: Edgerunners, un anime basato sul popolare videogioco creata in collaborazione con lo studio di animazione giapponese Trigger, noto per il loro stile unico e le loro opere di successo come Kill la Kill e Little Witch Academia.

La trama di Cyberpunk Edgerunners si svolge sempre nella futuristica Night City, questa megalopoli distopica piena di corruzione, criminalità e avanzate tecnologie cibernetiche ma allontanandosi da quelle che sono le storie del videogioco. La storia segue un gruppo di Edgerunners, cioè mercenari addestrati e abili nell'utilizzo di cyberware, mentre cercano di sopravvivere in un mondo dominato dai ricchi speculatori.

Questa serie ospita tanti personaggi nuovi di zecca, come Lucyna Kushinada, una delle più famose, o il protagonista David Martinez. Tuttavia ci sono tanti altri personaggi secondari che si fanno prendere la testa dalla città, come Rebecca, una ragazza dall'aspetto di una ragazzina snella e pallida con dei capelli verdi e degli strumenti cibernetici che le modificano tutto il corpo.

