Cyberpunk: Edgerunner, un cosplay della futuristica Lucy Kushinada

Nel 2022, il talentuoso Studio Trigger, già ampiamente conosciuto per titoli come Darling in the Franxx e BNA, ha compiuto un'impresa straordinaria: rinnovare l'interesse per il videogioco Cyberpunk 2077 attraverso la produzione di Cyberpunk: Edgerunners, un anime originale che mischia azione e thriller in un universo futuristico.

Cyberpunk Edgerunners si svolge a Night City, una metropoli corrotta invasa dalla criminalità e dalla dipendenza cibernetica. La storia segue David, un ragazzo di strada che diventa un "cyberpunk" dopo aver perso tutto in una sparatoria, affiancato dalla protagonista femminile, che possiamo ammirare nella rivisitazione originale della cosplayer bliss.afk.

In questo cosplay di Lucyna Kushinada di Cyberpunk Edgerunners, la ragazza è ritratta con la sua moto futuristica. Conosciuta semplicemente come Lucy, è una misteriosa netrunner di Night City, introversa e taciturna. Nonostante all'apparenza sembri una donna innocente, non esita a uccidere una persona in un batter d'occhio se viene infastidita.

Il sogno di Lucy è quello di lasciare Night City, che considera una prigione terrestre, per andare sulla Luna. Per questo motivo, decide di affiancare il protagonista David, dapprima come semplici colleghi di lavoro e successivamente come fidanzati e innamorati. Tuttavia, il suo passato complesso e ambiguo la rende un personaggio controverso da scoprire episodio dopo episodio. Se ve lo foste persi, la spiegazione del finale di Cyberpunk Edgerunners aggiunge drammaticità e pathos alla serie.