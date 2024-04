Cyberpunk: Edgerunner, un cosplay di Lucy vi augura Buona Pasqua!

Capelli argentei, occhi brillanti e un look futuristico: impossibile non ricordare Lucyna Kushinada, protagonista del mondo cibernetico di Cyberpunk: Edgerunner. In quest'opera, Lucy si staglia come una netrunner di talento e determinazione, ma dietro la sua maschera di tranquillità si celano un passato tormentato e una ferocia nascosta.

Di origini giapponesi e polacche, Lucy è stata reclutata in giovane età per diventare una netrunner. Dopo un addestramento rigoroso, durante il quale ha sopportato le prove più difficili insieme ad altri bambini selezionati, ha abbracciato il sogno di servire la potente mega-corporazione Arasaka. Tuttavia, l'illusione di una vita servendo Arasaka si è infranta quando ha scoperto la verità dietro le sue operazioni segrete. Con coraggio e astuzia, Lucy ha orchestrato la sua fuga, sfuggendo alle grinfie della corporazione e trovando rifugio a Night City la città principale di Cyberpunk Edgerunner. Diamo un'occhiata al personaggio nella rivisitazione della cosplayer xhemyd.

In questo cosplay di Lucyna Kushinada da Cyberpunk: Edgerunner, il personaggio è vestita da coniglietta come mai vista prima d'ora. Con i capelli naturalmente bianchi e gli occhi di un viola rosso intenso, attira lo sguardo con la sua aura unica. Il suo stile audace, con capelli tinti in sfumature arcobaleno e trucco accentuato, riflette la sua personalità vibrante.

La determinazione di Lucy nel liberarsi dalle catene del suo passato contrasta con la sua solitudine interiore e il desiderio di fuggire dalla violenza di Night City. Tuttavia, sotto la sua corazza di ferro, si cela una persona vulnerabile, che ritroverà fiducia e affetto in David, il co-protagonista della serie. Se ve lo foste persi, perché non recuperare quest'altro cosplay di Lucy da Cyberpunk Edgerunner?

