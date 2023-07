Cyberpunk: Edgerunner, lo Studio TRIGGER celebra RRR con una collaborazione

Lo Studio Trigger ha lavorato a film come Kill la Kill, Promare e Star Wars: Visions, la casa di produzione si è fatta un nome per l'animazione di scene d'azione sbalorditive e più di recente, ha creato una delle migliori serie anime originali di Netflix, Cyberpunk: Edgerunners.

RRR è l'acronimo di "Rise Roar Revolt" ed è uno dei più grandi film d'azione mai realizzati. Arrivato nelle sale cinematografiche nel 2022, non ci è voluto molto perché il film si facesse strada dall'India al Nord America fino a raggiungere il mondo intero.

Il lungometraggio ha vinto perfino un Oscar per la "Miglior canzone originale" con "Naatu Naatu" e per questo motivo lo Studio TRIGGER ha colto l'occasione per immaginare il film ricco di azione come un anime per celebrare il debutto in Giappone.

Dopo aver visto la quantità di serie anime prodotta dalla casa d'animazione, lo Studio TRIGGER sarebbe certamente una scelta perfetta per portare il mondo di RRR in un formato anime. L'Anime Expo di quest'anno ha rivelato che TRIGGER si tufferà nel mondo di Panty & Stocking, dimostrando che lo studio sta ancora lavorando sodo nel mondo degli anime.

TRIGGER ha assunto il regista Yo Yoshinari per creare l'artwork originale di RRR, immaginando le due star principali come personaggi di anime. Yoshinari ha lavorato a Cyberpunk: Edgerunners, BNA: Brand New Animal e Kill la Kill per lo studio oltre ad aver lavorato a personaggi di opere come Neon Genesis Evangelion, One Piece, Gurren Lagann e tantissimi altri.

Gli appassionati celebrano la serie attraverso produzioni personali, è il caso di questo cosplay di Rebecca di Cyberpunk che ha fatto impazzire il web! Cyberpunk ha inoltre vinto il premio comebest adaption, guadagnandosi una fama di tutto rispetto.