Cyberpunk Edgerunners, l'anime ispirato al gioco si mostra in un nuovo trailer

Cyberpunk Edgerunners è una delle produzioni originali di Netflix che spera di sfruttare il successo del fronte videoludico per convincere la community anime e manga. La serie è attesa al debutto nel corso del 2022, ma nel frattempo stanno cominciando ad emergere alcune prime novità dalla serie televisiva.

La realizzazione dell'anime è affidata allo studio Trigger, lo stesso dietro Kill la Kill e tanti altri fenomeni globali. Netflix sta diversificando i suoi investimenti anche su produzioni originali che puntano a creare storie inedite ma pur sempre ispirati ad altri media, quello videoludico in particolare.

Il debutto di Cyberpunk Edgerunners è atteso per la stagione autunnale all'interno del catalogo del colosso dedito allo streaming on-demand, precisamente a settembre, ed è una sorta di adattamento del popolare titolo di CD Project RED che ha fatto molto discutere al lancio. Con l'avvicinarsi della data d'uscita, ad ogni modo, la produzione ha voluto rilasciare un nuovo trailer promozionale, lo stesso che potete ammirare in calce alla notizia, che si focalizza sui protagonisti e fornisce anche un piccolo assaggio della bontà tecnica di Studio Trigger. Non ci resta dunque che attendere ancora un mese per tirare le somme su questa ambiziosa proposta.

E voi, invece, cosa vi aspettate dalla trasposizione televisiva di Cyberpunk 2077? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.