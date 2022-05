Cyberpunk Edgerunners: l'anime di Trigger protagonista del Netflix Geeked Week 2022

A inizio giugno si terrà una delle manifestazioni più attese e importanti del settore, il Netflix Geeked Week. Nel corso dell'evento, il colosso dello streaming presenterà le sue future uscite, tra cui, tra le più desiderate, ci sarà Cyberpunk Edgerunners, serie anime tratta dal videogioco di culto di CD Projekt RED.

Dal 6 al 10 giugno 2022 si terrà l'appuntamento annuale con il Geeked Week di Netflix, una cinque giorni di annunci e presentazioni. Tra gli altri, pare ci sarà anche Cyberpunk Edgerunners, l'anime di Cyberpunk 2077 annunciato ben due anni or sono.

Nel trailer ufficiale per l'evento, che trovate nell'articolo, Netflix ha mostrato diversi frame dell'anime in produzione presso Studio Trigger, già responsabile di serie di successo come Kill la Kill, Promare o Little Witch Academia. Ecco, come secondo noi dovrebbe essere Cyberpunk Edgerunners.

Dalle informazioni finora trapelate, Cyberpunk Edgerunners sarà composto da un totale di 10 episodi e sarà ambientato a Night City, la stessa città in cui è ambientato il videogioco Cyberpunk 2077. La trama, seguirà un uomo che cerca di sopravvivere in una città ossessionata dalla tecnologia e dalla modifica de corpi umani. Quando non gli resterà null'altro da perdere, deciderà di diventare un Edgerunner, ossia il un mercenario fuorilegge cyberpunk.

L'anime dovrebbe aggiungersi all'offerta anime di Netflix già in questo 2022. Lo staff della serie comprende Hiroyuki Imaishi, Masahiko Otsuka, Hiromi Wakabayashi e Yoh Yoshinari, rispettivamente nei ruoli di regista, assistente alla regia, direttore creativo e character designer. Ulteriori informazioni, tra cui un trailer, arriveranno dunque nel corso della manifestazione targata Netflix.