Da Cyberpunk Edgerunners arriva questo cosplay di Lucy futuristico

Cyberpunk 2077 non ha di certo avuto vita facile. Il progetto di CD Projekt Red è partito forte ma con tante critiche, per poi finire in parte nel dimenticatoio. Ma gli ultimi aggiornamenti dello studio polacco hanno portato nuovi utenti su Steam Deck. Tuttavia, ad avere il merito di aver risollevato il brand è stato l'anime Cyberpunk: Edgerunners.

Netflix ha pensato di basare un anime su questo mondo futuristico e distopico, affidando al noto studio Trigger l'incarico. Il risultato è stato un prodotto godibile che incarna lo studio Trigger in salsa Cyberpunk. Cyberpunk Edgerunners è stato infatti una sorpresa per molti, con effetti positivi anche sul videogioco. Intanto però in rete adesso appaiono tante immagini dedicate ai protagonisti - inediti e mai visti nel progetto di CD Projekt Red - che devono muoversi in quest'ambientazione.

La netrunner e coprotagonista Lucyna "Lucy" Kushinada, è una di queste. La cosplayer Kanalyss l'ha voluta immortalare tra le strade con grattacieli e luci al neon, mentre lei si mostra completamente in bianco tra capelli e abito. Il post con questo cosplay di Lucy da Cyberpunk Edgerunners è sicuramente riuscito molto bene in entrambe le pose ideate dalla cosplayer, e la conferma sono i tanti like ricevuti su Instagram.