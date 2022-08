Cyberpunk Edgerunners sta per arrivare su Netflix: l'annuncio in questo trailer NSFW

CD Projekt Red non ha beneficiato da Cyberpunk 2077. I problemi al lancio del videogioco non hanno però inciso eccessivamente sull'ampliamento di questo universo, dato che da diversi mesi è in produzione l'anime Cyberpunk: Edgerunners, seguito da Netflix e che arriverà a breve sulla piattaforma.

L'azienda di Redmond lo ha rivelato con un trailer. Lo spin-off del videogioco di cui seguiamo le notizie da tanti mesi infatti debutterà a settembre. Il trailer di Cyberpunk: Edgerunners disponibile in alto è adrenalinico ma ha anche scene brevissime non adatte a essere guardate in pubblico. Dopo che l'azione la fa da padrone, tra mitragliatrici e scenari futuristici, la tagline finale rivela che Cyberpunk: Edgerunners debutterà su Netflix il 13 settembre, quindi tra poche settimane. L'adattamento del mondo creato da CD Projekt Red sarà quindi uno dei titoli di Netflix disponibili a settembre.

In questo universo futuristico e distopico, il protagonista è un ragazzo di strada senza paura che sogna di diventare un edgerunner, ovvero un fuorilegge mercenario. A occuparsi dell'anime è stato Studio Trigger, noto per anime come Kill la Kill, Kiznaiver, Promare, Little Witch Academia, Darling in the Franxx e BNA: Brand New Animal.