Cyberpunk Edgerunners: come sarà l'anime di Trigger su Netflix?

Nel corso della giornata di ieri è stato presentato, a sorpresa, un nuovo anime legato all'Universo di Cyberpunk 2077, intitolato Cyberpunk: Edgerunners. Gli appassionati di tutto il mondo sono in trepidante attesa, ma cosa possiamo aspettarci effettivamente da questa nuova opera di Studio Trigger?

In cima all'articolo potete dare un'occhiata al nostro nuovo video-approfondimento pubblicato sul canale YouTube di Everyeye Plus, in cui abbiamo raccolto tutte le informazioni condivise dai membri del team di CD Projekt Red e Studio Trigger. Vi ricordiamo che l'anime sarà disponibile a partire dal 2022 e che la distribuzione sarà nelle mani di Netflix.

Negli ultimi anni Trigger ha lavorato su diversi prodotti d'alta qualità, tra cui spiccano il lungometraggio del 2019 Promare e il nuovissimo BNA: Brand New Animal, distribuito nel primo terzo del 2020 e già disponibile nel catalogo del colosso streaming. Le aspettative su questa nuova serie anime di 10 episodi sono, dunque, altissime, specie considerando che il prodotto dovrebbe essere ugualmente godibile anche per la parte di pubblico non interessata al videogioco.

E voi cosa ne pensate? Siete curiosi di vedere il frutto del lavoro di Trigger? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui foste impossibilitati a guardare il video invece, vi rimandiamo al nostro approfondimento scritto su Cyberpunk: Edgerunners.