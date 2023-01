Cyberpunk Edgerunners: il cosplay di Lucy più bello di sempre nel video di Shirogane-sama

Cyberpunk 2077 non è stato di certo il videogioco meglio accolto degli ultimi anni. I vari bug, ma soprattutto le prestazioni non soddisfacenti sulle console di vecchia generazione, hanno portato il nuovo lavoro di CD Projekt Red a essere notevolmente bistrattato dal pubblico. Il progetto però è andato incontro a una rinascita negli ultimi tempi.

L'azienda polacca si è certamente data da fare per riparare a quanti più errori possibili, realizzando patch su patch per permettere a tutti di giocare con un ridotto numero di disagi. A fomentare però la passione per Cyberpunk 2077 e il suo mondo distopico è stato certamente uno dei progetti recenti di Netflix meglio riusciti nel settore dell'animazione. Ancora una volta l'azienda di streaming si è focalizzata sul realizzare un anime di un videogioco, e la scelta è ricaduta proprio su questo mondo con Cyberpunk Edgerunners, che racconta una storia completamente inedita e con pressoché nessun legame con quella principale.

Anche se l'ambientazione è la stessa, nessuno riconoscerà i protagonisti di Cyberpunk Edgerunners, nemmeno l'ormai famosa Lucy, alias di Lucyna Kushinada. Questa protagonista dai capelli bianchi ora è riuscita a prendere vita grazie al fantastico lavoro di Shirogane-sama, una delle cosplayer più famose del web. Su Reddit è comparso un video cosplay di Lucy da Cyberpunk Edgerunners realizzato proprio dalla modella russa, che si fa ritrarre in un bar con la parrucca bianca, il vestito in stile futuristico e tutto il resto dell'abbigliamento ricreato fin nei più piccoli dettagli. Di certo un bel modo per omaggiare questo spin-off del videogioco di CD Projekt Red.

E mentre si attendono notizie su Cyberpunk Edgerunners stagione 2, ecco un cosplay di Becca ben armata sempre dallo stesso mondo.